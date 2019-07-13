Стало известно, на чем россияне не готовы экономить

Россияне готовы экономить на многих продуктах, но не на мороженом. Таковы данные исследования Rate&Goods.

Как уточняет РИА Новости, было проанализировано 235 тысяч чеков клиентов сервиса, заказы были сделаны в мае и июне.

По статистике, 56 порций мороженого приходится на тысячу приобретенных позиций, при этом женщины покупают холодного десерта на десять процентов больше, чем мужчины.