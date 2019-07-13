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13 июля 201911:36

СК раскрыл подробности трагедии, унесшей жизни семерых детей и двух взрослых

Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Появилось видео, запечатлевшее работу следственной группы, изучающей обстоятельства трагедии, произошедшей 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тывы.

 

Напомним, что утром в минувшую пятницу двенадцать человек, в том числе – семеро детей, на автомобиле УАЗ выехали с чабанской стоянки в местечке Кара-Суг-Аксы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, в тот момент, когда машина вброд пересекала реку Шуй, ее двигатель вышел из строя.

"Автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать", — рассказали в ведомстве.

К сожалению, люди не сумели повлиять на ситуацию – УАЗ с детьми и двумя взрослыми опрокинуло сильным течением, салон быстро заполнился водой. Все, кто находился внутри транспортного средства — погибли.

В живых остались только двое мужчин, пытавшихся удержать авто. Помогавшую им женщину унесло бурным потоком, ее поиски продолжаются до сих пор.

Тела двух взрослых и семерых детей доставлены в город Ак-Довурак.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщалось ранее, глава региона Шолба Кара-оол объявил траур в Республике Тыве — 12 и 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день.

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