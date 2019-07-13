Поставки С-400: Акар поведал Эсперу об угрозе с воздуха

Главы американского и турецкого военных ведомств обсудили по телефону поставки С-400. В ходе беседы Хулуси Акар объяснил Марку Эсперу необходимость покупки российских комплексов "серьезной воздушной угрозой", не уточнив, однако, что имеет в виду.

При этом, как отмечает РИА Новости, Анкара подумывает и над приобретением американских "Патриотов", которые ей были предложены Вашингтоном вместо российских "Триумфов". Покупка С-400, подчеркнул Хулуси Акар, не говорит об изменении стратегической позиции Турции.

Ранее Москва поставила Анкаре четыре партии компонентов С-400. Всего, согласно контракту, турецкие военные получат четыре дивизиона "Триумфов". Этой сделкой крайне недоволен Вашингтон, что вылилось в угрозу санкциями.