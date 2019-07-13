Зеленский потребовал вернуть Маркива. Ярош предложил "упаковывать" итальянцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает приговор, вынесенный итальянским судом нацгвардейцу Виталию Маркиву, безосновательным. В субботу Зеленский потребовал экстрадировать Маркива на Украину.

Нацгвардеец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Миронова, пишет ТАСС. Как сообщили в администрации Зеленского, президент распорядился постоянно быть на связи с Маркивом.

В то же время экс-лидер националистической группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош предложил властям Украины "упаковать с десяток итальянцев". Как считает Ярош, их можно обвинить в пособничестве ДНР и ЛНР.

"Будем долго судить. А потом наш "найобективниший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", — предложил Ярош.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что приговор Маркиву будет обжалован.