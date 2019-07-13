Первый замначальника СКЖД арестован за взятку

Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России. В доме первого зама и на его рабочем месте прошли обыски, он арестован на 2 месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, они получили взятку в 1,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Деньги переданы сотрудникам СКЖД за то, чтобы грузовые составы этой компании беспрепятственно следовали по железной дороге.

Фамилия арестованного не называется. "Интерфакс" уточняет, что речь идет об Алексее Черняеве, хотя на сайте СКЖД в перечне руководителей филиала его имени нет.