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13 июля 201913:29

Штраф за нестандартные дорожные знаки отменен

фото: Russian Look

Мосгорсуд отменил решение о назначении штрафа, которое было вынесено Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку нестандартных дорожных знаков нестандартного размера на улицах, где нет скоростного движения.

ГИБДД и ЦОДД начали конфликтовать из-за дорожных знаков уменьшенного размера (500 х 500 вместо 900 х 900 и 700 х 700). Знаки "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" установила структура мэрии. Также был введен новый указатель "Парковка для инвалидов" с двумя знаками, передает РИА Новости.

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