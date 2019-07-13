Турецкий отельер рассказал о повторном использовании продуктов со шведского стола

Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заверил, что турецкие отели, работающие по системе "все включено", никогда не выставляют повторно на шведский стол скоропортящиеся продукты.

"Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся", — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по его словам, есть железное правило: остатки еды с тарелок гостей ни в коем случае не используют второй раз — все объедки обязательно выбрасывают в мусор.

Однако, продолжил Айык, это не касается продуктов с длительным сроком хранения, например, таких, как пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье. Если они остаются на шведском столе с утра, их можно подать на обед или ужин, отметил отельер, добавив, что такие продукты постоянно находятся в так называемом "холодном буфете".

В мае глава федерации отельеров Турции заявил, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.