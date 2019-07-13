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13 июля 201914:00

Дипломатическая утечка ударила по американо-британским отношениям

Global Look Press

Отношениям Великобритании и ее ближайшего союзника — США — нанесен "огромный политический ущерб" из-за утечки в прессу телеграмм британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока с критикой главы Белого дома Дональда Трампа. В этом уверен бывший министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

В интервью "Би-Би-Си" Фэллон заявил, что утечка выглядит "как явное нарушение закона о государственной тайне", передает ТАСС. По его мнению, власти и полиция Британии имеют полное право выяснить, кто участвовал в этом и смогут ли они предотвратить нечто подобное в будущем. Чем скорее удастся выяснить, кто это сделал, провести в отношении этого лица расследование и подвергнуть его судебному преследованию, тем лучше, добавил он.

Фэллон также поддержал позицию замглавы Скотланд-Ярда Нила Басу, призвавшего СМИ вернуть правительственные документы, попавшие к ним в результате утечки. "Украденный материал", уверен экс-министр, должен быть возвращен законному владельцу. СМИ, по его словам, также должны осознавать огромный ущерб, который уже нанесен, и еще больший потенциальный ущерб в результате возможных дальнейших нарушений закона о гостайне.

Ранее стало известно, что неосмотрительный посол Дэррок покинет свой пост. Сам президент Трамп назвал дипломата британского глупцом, раскритиковав его работу.

Тем временем глава британского МИДа и один из кандидатов на пост следующего премьер-министра Джереми Хант заявил: ответственное за эти утечки лицо нужно в полной мере привлечь к ответственности, однако СМИ имеют право публиковать такие документы, полученные ими, если сочтут, что это в интересах общественности. "Это их работа", — написал Хант в своем "Твиттере".

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