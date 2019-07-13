Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства – МВД опубликовало видео допроса предполагаемого злоумышленника.

Напомним, что в минувшую среду, 10 июля, в отеле, расположенном в поселении Картмазово на территории Новой Москвы, было найдено тело 23-летней женщины. Следствие установило, что пострадавшая, работавшая стюардессой, была задушена.

Известно, что в Альбина Мухаметзянова – так звали погибшую, заселилась в номер вместе с мужчиной, который покинул отель, продлив оплату комнаты еще на сутки.

В убийстве заподозрили возлюбленного бортпроводницы – 25-летнего Никиту Зелина.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы, который был задержан в минувшую пятницу, 12 июля, в районе станции метро Университет в Москве.

Подозреваемый попытался оказать сопротивление и достал нож, один из полицейских был вынужден произвести предупредительный выстрел из табельного оружия.

По предварительным данным, основным мотивом убийства стала ревность.