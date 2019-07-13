Роструд уточнил, где работать детям

Подростки до 16 лет могут самостоятельно заключать трудовые договоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд. В частности, 15-летних детей можно привлекать к легкому труду, который не будет вреден для их здоровья. Однако работа не должна идти в ущерб учебе. Если же ребенку только 14 лет, то работать он может лишь с согласия родителей или опекунов и только во внеурочное время. Они могут трудиться билетерами в кинозалах, театрах, быть участниками циркового или театрального представления. Детям нельзя работать на вредных производствах, под землей и на работах, которые могут повлиять на нравственность несформировавшейся личности: в игорном бизнесе или питейных заведениях.

Несовершеннолетние работники имеют право на сокращенный рабочий день: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Все несовершеннолетние перед приемом на работу проходят медосмотр, им оформляется трудовая книжка и в пенсионный фонд начинают идти первые отчисления.

Причем даже если кто-то из родителей против такой ранней трудовой деятельности, подросток или орган опеки и попечительства может опротестовать такое решение.