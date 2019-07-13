Обстрел из гранатомета офиса канала "112 Украина" связали с Оливером Стоуном

Обстрел здания телеканала "112 Украина", осуществленный минувшей ночью в Киеве, в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" считают попыткой запугать журналистов в преддверии показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история". Он повествует о событиях на Украине, произошедших с 2013 года.

"Этот фильм американского режиссера, обладателя трех "Оскаров", вызвал истерическую реакцию не только генерального прокурора Луценко, но и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уже угрожающего каналу санкциями и внеплановыми проверками", — отмечается в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте.

Обстрел в "Оппозиционной платформе — За жизнь" назвали актом "откровенного террора", его "вдохновителями" — президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Юрия Луценко, а исполнителями —национал-радикалов.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также считает, что обстрел здания телеканала из гранатомета — это очередной акт запугивания всех украинских журналистов. Он назвал данный инцидент возмутительным.

Со своей стороны, генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф призвал офис президента, правительство, главу МВД, генпрокуратуру и Службу безопасности осудить обстрел здания телеканала. "Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ", — подчеркнул Бенкендорф, слова которого цитирует РИА Новости.

Адвокат "112 Украины" Василий Сметана, в свою очередь, заявил, что телеканал не может быть уверенным в том, что правоохранительные органы смогут найти и привлечь к ответственности причастных к ночному обстрелу здания из гранатомета. При этом он указал, что будет занимать "активную позицию при расследовании". Юрист, кроме того, пообещал проинформировать о случившемся международные организации и страны-партнеров Украины, чтобы они также могли проконтролировать ход расследования.

По факту обстрела здания телеканала "112 Украина" СБУ и полиция проводят неотложные следственные действия.