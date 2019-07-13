Формула-1. Леклер из Ferrari выиграл практику в Сильверстоуне

В английском Сильверстоуне продолжается формулический Гран-при Великобритании. После двух серий свободных заездов в пятницу, суббота, 13 июля, также началась с практики. Ее выиграл Шарль Леклер из команды Ferrari. Россиянин Даниил Квят занял 13-е место.

Время Леклера, который проехал по трассе 16 кругов, 1 мин. 25,905 сек. Вторям был напарник француза, немецкий экс-чемпион мира Себастьян Феттель, третьим – действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Наш Даниил Квят из команды Toro Rosso занял 13-е место, проиграв своему напарнику Александру Албону, у которого 10-я строчка.