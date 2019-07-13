После того, как Зеленский решил копировать Путина, его пригласили в Крым

Украинский президент Владимир Зеленский фактически начал брать пример с российского лидера Владимира Путина, считает глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель. Об этом крымский депутат заявил после обещания Зеленского лично открыть движение по отремонтированному Новому мосту в Днепропетровске 14 сентября, проехав по нему за рулем "КамАЗа".

Таковы условия пари Зеленского с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым. Если начатый 9 марта 2017 года ремонт моста к тому моменту не закончат, мэр города, переименованного украинскими властями в Днепр, подаст в отставку.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа" открыл автомобильную часть Крымского моста. Зеленский "начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба", отметил в связи с этим Гемпель. "Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров", — заявил крымский парламентарий РИА Новости. По его словам, вызывает уважение и то, что Зеленский "хочет проехаться на нашем российском "КамАЗе".

По мнению Гемпеля, в качестве гостя Зеленский может проехаться и по Крымскому мосту — и для украинского президента было бы очень символично "начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению". Пользователи Сети тем временем шутят, что Зеленский начал копировать Путина после телефонного разговора с российским президентом. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева и продолжался около 20 минут.