Пассажиры сняли на видео белорусский Boeing, выкатившийся с ВПП после посадки в Киеве

Один из очевидцев запечатлел на камеру смартфона последствия инцидента с участием самолета Boeing 737-300 белорусской авиакомпании Belavia, произошедшего незадолго до полуночи в минувшую пятницу, 12 июля.

Авиалайнер, совершавший рейс из Минска в Киев, совершил посадку в международном аэропорту имени Игоря Сикорского (Жуляны).

По неустановленной пока причине он не сумел своевременно затормозить и оказался за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего проехал примерно сотню метров по грунту.

Как сообщала пресс-служба аэропорта, на борту воздушного судна находились 139 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Воздушная гавань сумела возобновить работу в штатном режиме только в 14 часов субботы, 13 июля.