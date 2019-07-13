Состояние изувеченной девочки Аиши улучшилось

Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева в субботу сообщила об улучшении состояния семилетней Аиши Ажиговой. Ей требуется дальнейшее комплексное лечение, написала Чахкиева в Instagram.

Со слов лечащих врачей известно, что у Аиши появился аппетит, в том числе к мороженому. Есть робкая надежда, что лечение кислородом позволит избежать ампутации правой кисти.

Девочку доставили детскую больницу Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у нее множество ран, травм и синяков. Аишу перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки по подозрению в истязании ребенка. Следствие в рамках уголовного дела установило, что у Аиши нет документов и над ней не установлена опека.