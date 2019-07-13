Сифилис: в Европе растет число заболевших, в России снижается

За последние 10 лет заболеваемость европейцев сифилисом удвоилась, говорится в исследовании Европейского центра профилактики и контроля заболеваний "Обзор эпидемиологических тенденций (2007–2018 гг.)"

Авторы работы утверждают, что с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, 85% зараженных европейцев — мужчины. Это было обусловлено однополыми контактами между мужчинами. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тысяч населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1 (всего 260 тысяч зараженных). В отчете отмечается, что впервые с 2000 года заболеваемость сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ.

В России заболеваемость сифилисом снижается, но остается очень высокой в сравнении с Европой — если в 2004 году насчитывалось почти 80 случаев на 100 тысяч населения, то в 2014 — уже 25.

Диагностика и лечение сифилиса антибиотиками сегодня доступны и эффективны. Инфицирование происходит не только половым путем — также возможно заражение персонала больниц и лабораторий, пациентов при переливании крови. Изредка заражение происходит контактно-бытовым путем, обычно при взаимодействии больных родителей с детьми.

При этом нелеченный сифилис может привести к серьезным осложнениям, а также способствовать передаче ВИЧ-инфекции.

Ранее Минздрав опубликовал список самых распространенных в России заболеваний, передающихся половым путем.