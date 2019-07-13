Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на "вражеские каналы"

Экс-лидер радикального "Правого сектора" (запрещено в РФ), ныне депутат верховной рады Дмитрий Ярош одобрил обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Если власть во время войны не противодействует врагу, это делают неизвестные патриоты, сообщил он в Facebook. А журналистам "вражеских каналов" Ярош посоветовал уволиться с работы, потому что в ход пойдут уже не "коктейли Молотова.

А озабоченным правозащитникам депутат в грубой форме посоветовал замолчать, передает "СТРАНА.ua".

Ранее Ярош призвал захватывать итальянцев за то, что итальянский суд приговорил бойца Виталия Маркива к 24 годам заключения за участие в убийстве репортера Андреа Роккелли.