Потомки Вильгельма II требуют от властей деньги, картины и скульптуры

Наследники династии Гогенцоллернов, правившей в Пруссии и Бранденбурге до конца Первой мировой войны, с 2013 года ведут с правительством Германии тайные переговоры о компенсации. Считая себя владельцами имущества, отчужденного во времена Веймарской республики и Третьего рейха, они хотят решить имущественные вопросы во внесудебном порядке.

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, помимо миллионной денежной компенсации наследники монархов хотят получить в собственность примерно тысячу картин, скульптур и ценных предметов интерьера. Сейчас эти объекты принадлежат властям и хранятся в музеях, библиотеках, галереях Берлина и Бранденбурга. В результате требований потомков Гогенцоллернов двум берлинским музеям угрожает закрытие.

Со стороны Гогенцоллернов выступает Георг Фридрих Фердинанд, принц Прусский — праправнук германского императора Вильгельма II и правнук великого князя Кирилла Владимировича — двоюродного брата последнего российского императора Николая II. Его требования не ограничиваются лишь ценностями: он хочет добиться права сделать семейной резиденцией дворец Цецилиенхоф в Потсдаме. Это последняя резиденция Гогенцоллернов, ставшая всемирно известной после проведения там в 1945 году Потсдамской конференции.

Земли, в которых правили Гогенцоллерны до своего свержения, после Второй мировой войны стали территорией ГДР, поэтому их потомки начали заявлять претензии на утраченную собственность лишь после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Эти дела рассматриваются годами, подавляющее большинство из них заходят в тупик, передает ТАСС. У немецкого государства есть встречные вопросы: если будет доказано, что Гогенцоллерны оказывали какую-либо поддержку режиму нацистов, от всех своих претензий им придется отказаться.

Адвокаты наследников встречаются с представителями властей в Ведомстве федерального канцлера, пишет Der Spiegel. Государство на них представляет госминистр по делам культуры Моника Грюттерс. По данным издания, поиск внесудебного решения вступает в решающую фазу. При этом даже если стороны договорятся, музеи вероятнее всего не пожелают расставаться со своим имуществом и обратятся в суды.