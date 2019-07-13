РПЦ хочет сделать россиян "по-настоящему воцерковленными"

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" телеканала "Россия 24" поделился своим видением задач, стоящих сегодня перед Русской Православной Церковью. Митрополит Иларион уверен, что, в первую очередь, священнослужителям необходимо заняться миссионерской работой, вовлечь россиян в церковную жизнь. Не секрет, пояснил иерарх, что абсолютное большинство россиян уже не являются воцерковленными.

На этом фоне рассуждения о "роли Москвы как центра христианства" представляются неактуальными. Митрополит Иларион заявил, что концепция "Москва — третий Рим" отражала реальность многовековой давности, а к действительности уже неприменима.

Впрочем, уверен митрополит Иларион, христианство в России живо в настоящем и является основой для будущего.