Зеленский озвучил свою стратегию

Президент Украины Владимир Зеленский указал на снижение прибыльности Одесского морского порта, а также высокий уровень контрабанды. Решение этих проблем Зеленский назвал "стратегией нашей команды".

Выступая на совещании по вопросам развития морских портов Украины, президент отметил, что в 2015 году чистая прибыль Одесского порта составила 397 миллионов гривен, а в 2018 — всего 19 миллионов. А административные расходы наоборот выросли. Так, в 2015 году они составили 26,2 миллиона гривен, в 2018-м же — 24,9 миллиона гривен. Зарплата же директората выросла за этот период с 14 до 192 миллионов гривен.

Чистая прибыль порта упала в 16 раз, потери грузопотока — 15%, отметил Зеленский. Потери от контрабанды исчисляются 1 миллионом долларов ежедневно.

Зеленский призвал найти законные способы уволить работников местной таможни, по которым имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену честных людей.