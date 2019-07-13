Старт с Байконура: "Протон" вывел "Спектр" на промежуточную орбиту

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с площадки номер 81 космодрома Байконур. Примерно через 10 минут после старта, в 15:39 московского времени в субботу, 13 июля, "Протон-М" вывел на промежуточную орбиту космический аппарат "Спектр-РГ". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Сначала обсерваторию "Спектр-РГ" планировалось отправить в космос 21 июня, но в день старта ее запуск был перенесен на 12 июля. Как пояснил тогда заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата, возникли определенные проблемы, в связи с чем понадобилось время на их устранение.

На днях стало известно, что появились замечания к ракете-носителю, были проведены дополнительные испытания, и запуск был вновь перенесен, на этот раз на 13 июля.

"Спектр-РГ" будет вести наблюдения в районе точки Лагранжа L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце — Земля, находящейся в 1,5 миллионах километров от нашей планеты. Полет до нее, по расчетам специалистов, продлится около трех месяцев.

Космическая обсерватория займется создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Она будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

30 мая с космодрома Байконур стартовал "Протон-М" который вывел на орбиту спутник связи "Ямал-601". Ракета и разгонный блок "Бриз-М" отработали штатно.