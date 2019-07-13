Зеленский поинтересовался, считает ли Власов его идиотом, и потребовал уйти в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал у исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об отставке. Это произошло на совещании в Одесском морском порту. Видео опубликовано на странице администрации президента Украины в "Твиттере".

Зеленский задал Власову вопрос по поводу увольнения нескольких таможенников, которых глава фискальной службы обещал уволить за нарушения. Об этом Власов написал в "Фейсбуке", однако в полученных Зеленским документах, по словам президента, эти сотрудники числятся в отпусках. По словам Власова, таможенники действительно уволены.

"Вы считаете, что я идиот, действительно? — поинтересовался у него Зеленский. — Ну хорошо я — вы нас всех считаете идиотами?"

В итоге Зеленский потребовал от Власова заявление об увольнении и попросил назвать конкретную дату, чтобы узнать об этом не из "Фейсбука". Тот пообещал написать заявление сегодня же.