Шведский нападающий Маркус Берг стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" подписал контракт с нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом. Последним клубом 32-летнего шведа был "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Маркус получил статус свободного агента и заключил договор с "Краснодаром", где выступают его соотечественники Виктор Классон и Кристофер Ульссон. Берг заменит в линии атаки Классена, получившего тяжелую травму колена. Контракт со шведом рассчитан на один год.

Мркус Берг известен по выступлениям за Гётеборг", "Гронинген", "Гамбург", ПСВ и "Панатинаикос". На его счету 71 матч в составе сборной Швеции, в которых он забил 19 мячей.