Хант и Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

Великобритания и Канада озаботились свободой слова и создали Глобальную коалицию по свободе СМИ. Министры иностранных дел Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили об этом в Лондоне, пишет РИА Новости.

Британская столица приняла в этом году Глобальную конференцию по свободе СМИ, в следующем борцов за свободу слова примет Канада.

По идее организаторов, рабочий орган коалиции - Глобальный фонд по защите СМИ — поможет властям разных стран привести законодательство в соответствие с принципами свободы высказываний. К работе привлекут международных экспертов и юристов, которых возглавят экс-глава британского Верховного суда лорд Нойбергер и спецпосланник Амаль Клуни.

В целом, коалиция планирует противодействовать угрозам свободе прессы и защищать СМИ.