Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы

Тело утонувшей в реке Шуй (Тува) женщины было найдено в ходе поисковых работ. Ранее сообщалось, что из воды извлечены девять погибших.

12 июля житель Бай-Тайгинского района позвонил в полицию и сообщил, что уазик, пересекавший Шуй вброд, опрокинулся. Позже глава региона уточнил, что в машине находились две семьи, которые направлялись к труднодоступным источникам.

Уже на месте выяснилось, что всего в машине было двенадцать человек, из них погибли десять. Двое мужчин сумели спастись.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло по неосторожно смерть двух лиц и более.

12-13 в Туве был объявлен траур, передает "Интерфакс".