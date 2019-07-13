В Великом Новгороде обнаружена уникальная печать в византийском стиле

На Троицком раскопе в Великом Новгороде археологи обнаружили редчайшую свинцовую печать, изготовленную, по версии ученых, приблизительно в первой половине XII века.

Как сообщается на сайте Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, уникальная печать была найдена в историческом центре города рядом с Кремлем. На ней сохранились изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери.

Ученые уже выдвинули ряд гипотез относительно авторства печати: они предполагают, что ее мог вырезать византийский мастер или талантливый русский резчик, опиравшийся на византийские образцы.

Дело в том, что среди известных российских древних печатей похожих не встречается, а вот среди византийских печатей второй половины XI – XII веков есть аналогичные образцы. Одна из них происходит из коллекции Н.П.Лихачева и хранится в фондах Государственного Эрмитажа, а другая была случайно найдена в 1980-х годах в Чернигове, в одном из частных собраний.