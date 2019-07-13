На юбилейной Международной олимпиаде по физике россияне взяли пять медалей

Четыре золотые и одну серебряную медаль завоевали россияне на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников, проходившей в израильском Тель-Авиве. Победителями стали Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский из московской школы номер 1589, а также Андрей Панферов из школы-интерната имени Колмогорова МГУ. Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея (Вологодская область) завоевал серебро.

Руководителем сборной России на олимпиаде был проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов, а заместителями руководителя – доцент МФТИ Михаил Осин и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко. Подготовка наших школьников к состязаниям проходила на базе МФТИ и Образовательного центра "Сириус".

Всего в 50-й Международной физической олимпиаде участвовали 384 школьника из 78 стран, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ. Соревнования состояли из двух туров – теоретического и экспериментального, — а оценивала работы участников международная комиссия, состоявшая из представителей стран-участниц.

В прошлом году на 49-й Международной физической олимпиаде для школьников в португальском Лиссабоне сборная России также завоевала пять медалей — четыре золотые и одну серебряную.

По указу президента России в этом году все победители и призеры международных олимпиад, а также тренерские коллективы получат денежные премии. Обладатели медалей международных олимпиад имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.