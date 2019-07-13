Херсонскую ОГА возглавил экс-замминистра обороны Гусев

Владимир Зеленский назначил руководителем Херсонской области экс-заместителя министра обороны Украины Юрия Гусева. Президент Украины подписал указ во время посещения региона в субботу, пишет РИА Новости.

"Хотел бы поздравить вас с новым председателем ОГА", — сказал Зеленский в сервисном центре КПП "Чонгар"​​​.

Новый глава Херсонской областной государственной администрации в ответ пообещал оправдать доверие и изменить систему. В частности, в подборе кадров Гусев намерен использовать систему LIFT — новые возможности для квалифицированных специалистов. Система призвана обеспечить развитие Украины в позитивном ключе.