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13 июля 201917:47 Матвей Попов

Госдеп не оценил идею Зеленского

Госдеп не оценил идею Зеленского

Госдеп США раскритиковал идею Владимира Зеленского. Тот на днях предложил расширить "нормандский формат", пригласив в него лидеров Великобритании и США, и провести новый раунд переговоров о судьбе Украины в Минске. Вашингтону это совсем не понравилось.

"Компанию для разговора предлагаю следующую: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Госдепартамент США ответил, что если Зеленский хочет оживить переговоры, то морально они его поддерживают. Но и только. В ведомстве говорят, что не видят смысла менять формат тех переговоров, которые уже есть. Полагают, что такие перемены никак не ускорят процесс имплементации "Минска".

Наблюдатели объясняют: Вашингтон просто не хочет связываться с этой проблемой.

"Американцам интересно использовать Украину в качестве плацдарма для провокаций. Для них Украина не государство и даже не территория, это инструмент, чтобы периодически провоцировать Россию. А вот принимать участие в нормализации жизни на Украине, обустройстве ее экономики американцам совершенно не нужно, им это просто неинтересно", — рассказал доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Можно ли говорить, что предложение Зеленского свидетельствует о его политической незрелости? Или это лишь продолжение курса президента Петра Порошенко, тот тоже вместо того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, всеми силами пытался поменять формат.

"Представители Киева подходили к очень разным мировым лидерам с целью вовлечь их в обсуждение своих проблем. В 2016 году на форуме в Давосе украинские представители подходили даже к китайскому лидеру Си Цзиньпину: хотели предложить ему участие в формате новом, уже расширенном. И у Зеленского такая же позиция, поскольку он продолжает инерционный курс Порошенко", — рассуждает политолог Александр Афасов.

"Зеленский не знает, что делать в политическом поле, он не знает, как вести внешнюю политику, — уверен директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Давыдов. — Зеленский и его окружение хотят выступить инициаторами неких новых идей, связанных с урегулированием конфликта на Донбассе. Идеи, по их мнению, должны не перекликаться с теми мыслями, с теми предложениями, которые были озвучены предыдущим президентом Порошенко и его окружением. Но по качеству этих идей мы видим, что они, мягко выражаясь, не проработаны: не проводились консультации с государствами, которые собираются пригласить на переговоры".

Эксперты сходятся на том, что Киев и дальше продолжит уклоняться от выполнения минских соглашений.

"Украина не собиралась, не собирается и, судя по всему, не имеет возможности деятельно выполнять свою сторону минских соглашений, хотя заявляет она, конечно, о другом. Проблема в том, что изменения в конституции, другие законы, отвод войск, прекращение боевых действий идут вразрез с фундаментальной идеологией", — продолжает Афасов.

Ранее предложение Киева прокомментировал российский лидер Владимир Путин. Он сказал, что наша страна не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования конфликта на Донбассе, другой вопрос, что неясно, кто и как будет воплощать идею Зеленского в жизнь.

"Во-первых, "нормандский формат" и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тереза Мэй, например, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Непонятно. Она вообще согласна, нет? Как американская администрация на это реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу и это может быть интересно", — заявил Путин.

Французская сторона опубликовала абстрактный положительный комментарий: "Мы за любые переговоры — зовите". Но тем и ограничилась. А в МИД Германии сказали, что за всю неделю к ним никто с такими предложениями не обращался. То есть Киев, озвучив небезынтересное предложение, не предпринял никаких усилий, чтобы воплотить его в жизнь. Меньше всего это похоже на реальное желание что-то поменять в ситуации на Донбассе.

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