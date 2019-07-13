В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео

Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.

По предварительным данным, все началось с того, что водитель автомобиля двигался с большой скоростью по автостраде, а затем столкнулся с полицейской машиной, после чего оба транспортных средства остановились.

Патрульный, отвозивший служебную собаку к ветеринару, вышел из салона и заметил, что девушка, находившаяся за рулем авто, участвовавшего в ДТП, вооружена.

Страж порядка вступил в переговоры с подозреваемой, а затем несколько раз выстрелил в нее – пули попали в ногу и грудь. От полученных ранений девушка скончалась в больнице, куда ее успела доставить бригада скорой помощи.

Вскоре была установлена личность погибшей – ею оказалась 17-летняя Ханна Уильямс.

В ходе осмотра места инцидента был обнаружен пистолет, который и стал причиной, побудившей полицейского открыть огонь. Оказалось, что это – не боевое оружие, а всего лишь копия, достаточно достоверно повторяющая оригинал – пистолет Beretta 92FS, однако конструктивно не приспособленное для стрельбы.

Примерно через полтора часа после событий на шоссе, закончившихся гибелью девушки, в полицию обратился отец Ханны, сообщивший, что его дочь, еще не имевшая водительского удостоверения, взяла машину, арендованную одним из членов ее семьи, и уехала в неизвестном направлении. По словам мужчины, он испытывал беспокойство за ее здоровье и опасался, что она может навредить себе.

Члены комиссии, ведущие расследование обстоятельств инцидента, пока не оглашают причины, побудившие покойную взять арендованный автомобиль, стать участником конфликтной ситуации с полицейским, и продемонстрировать ему предмет, похожий на боевое оружие.

Известно, что погибшая испытывала некоторые проблемы в области психического здоровья и принимала антидепрессанты. По словам членов ее семьи, в последнее время Ханна Уильямс достигла определенных успехов и даже сумела устроиться на работу, а также – стать капитаном школьной футбольной команды.