Подписан указ об отставке правительства Севастополя

Правительство Севастополя ушло в отставку с 12 июля 2019 года. Указ об этом подписал врио губернатора Михаил Развожаев, пишет "Интерфакс". Министры продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. На это, по планам главы региона, уйдет около месяца.

"Буду с людьми знакомиться и потом принимать решения", — отметил Развожаев.

Прекращение работы правительства Севастополя связано с выполнением закона, который обязывает министров уйти в отставку вслед за отрешением губернатора от должности. Как стало известно в четверг, президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе.