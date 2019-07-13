Четверо погибших: в Башкирии фура протаранила УАЗ дорожников

В субботу, 13 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько человеческих жизней.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", на трассе Уфа – Оренбург фура протаранила УАЗ дорожных рабочих.

В результате инцидента скончались четыре человека. СМИ уточняют, что все погибшие были дорожными рабочими.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.