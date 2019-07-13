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13 июля 201917:56

Четверо погибших: в Башкирии фура протаранила УАЗ дорожников

ГТРК "Башкортостан"

В субботу, 13 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько человеческих жизней.

 

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", на трассе Уфа – Оренбург фура протаранила УАЗ дорожных рабочих.

В результате инцидента скончались четыре человека. СМИ уточняют, что все погибшие были дорожными рабочими.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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