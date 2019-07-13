Зеленский поведал о "главном оружии" и "образце несокрушимости"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта. По словам украинского президента, для миллионов людей на Украине и во всем мире Сенцов — "образец несокрушимости и достоинства".

В своем поздравлении в "Фейсбуке" Зеленский пожелал режиссеру крепкого здоровья — это, по его словам, главное оружие Сенцова в его борьбе. Подарить режиссеру, по словам Зеленского, ему сегодня нечего, кроме "непоколебимого обязательства бороться за свободу для него и всех заключенных". Украинский президент надеется, что Сенцов вскоре сможет вернуться домой, и что впереди у него "будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, в России его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Сенцов своей вины не признал, напоминает "Интерфакс".