Дмитрию Булыкину отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не сможет участвовать в выборах Московскую городскую думу. Избирательная комиссия обнаружила нарушения при сборе подписей за выдвижение.

Более 10 процентов подписей, собранных Булыкиным, признано недействительными. В связи с этим известный в прошлом футболист не был зарегистрирован кандидатом в депутаты и не сможет принять участия в выборах.

"Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3 процента превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку", — сообщил Булыкин на своей странице в социальной сети.