В Питере у москвички украли кольцо за 12 миллионов и "Ролекс"

В Петербурге по горячим следам раскрыли крупную кражу личных вещей. Утром в субботу мужчина украл из микроавтобуса, припаркованного у дома 34 на Пионерской улице, сумку приехавшей из Москвы женщины. Предположительно, вор обокрал актрису Марину Шумакову, находившуюся на съемках сериала.

Добычей преступника стало кольцо стоимостью 12 миллионов рублей, часы "Ролекс" за 1,2 миллиона рублей, кошелек со 115 тысячами рублей, смартфон и кредитные карты, пишет РИА Новости. Стоимость похищенного оценили в 13,5 миллиона рублей.

Подозреваемого арестовали в тот же день в ресторане на Загородном проспекте. Ему грозит срок по статье "кража".