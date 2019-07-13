Ломаную пирамиду впервые открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте так называемая "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта для посещения после реставрации.

Южная пирамида в египетском Дахшуре носит название "ломаной", "срезанной" или "ромбовидной" за свою неправильную форму. От других пирамид Древнего царства она отличается тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но и на западной. Почему здесь появилась потребность во втором, западном, входе — остается загадкой. В пирамиде не обнаружено и следа присутствия саркофага. Имя фараона Снофру было написано красной краской в двух местах в "ломаной" пирамиде.

Для объяснения нестандартной формы пирамиды немецкий египтолог Людвиг Борхардт предложил свою "теорию приращивания". Согласно ей, царь умер неожиданно и угол наклона граней пирамиды был резко изменен с 54 градусов 31 минуты до 43 градусов 21 минуты, чтобы быстро закончить работу.

Продажа билетов в новую старую достопримечательность уже началась, сообщает РИА Новости, не уточняя их стоимость. Но первыми открывшуюся пирамиду посетили приглашенные дипломаты и представители прессы. Они отметили трудность возвращения из пирамиды — более сотни крутых ступеней наверх придется преодолевать практически на четвереньках.

Дахшурский некрополь расположен в часе езды от центра Каира за пирамидами Гизы и Саккары. Но при этом он еще не пользуется большой популярностью у массовых групп туристов, большинство из которых ограничивается пирамидами Гизы. Поэтому в Дахшуре у посетителей пока есть уникальная возможность один на один встретиться с этими поражающими воображение памятниками древней истории человечества.