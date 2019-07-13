Виктор Соснора умер после серии операций

Поэт Виктор Соснора умер на 84 году жизни, сообщил его ученик Василий Лурье в Facebook.

Литератору стало плохо 12 июля, его отвезли в Мариинскую больницу (Санкт-Петербург) и срочно прооперировали: удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике. Прогноз был плохой. К сожалению, операции не помогли, на следующий день Виктор Александрович скончался.

О месте похорон пока не сообщается.