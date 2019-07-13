Москвичей предупредили об опасном тумане

В Москве и Подмосковье предстоящей ночью местами ожидается туман. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21 часа субботы до 9 утра воскресенья.

По прогнозам Гидрометцентра, ночью в столичном регионе будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве — 7-9 градусов тепла, в Подмосковье — 4-9 выше нуля, пишет РИА Новости.