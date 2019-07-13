От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Претензии к политику высказывают противники показа на телеканале "112 Украина", который связывают с Медведчуком, фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" о событиях в стране, начиная с 2013 года. Фильм должен выйти в эфир сегодня вечером.

Радикалы обвиняют Медведчука в госизмене и заявляют, что именно он ведет войну на Украине. Всего у здания СБУ собрались более двух десятков человек. они растянули транспаранты, скандируют лозунги и жгут у здания дымовые шашки. Ранее здание телеканала было обстреляно из гранатомета.

Националисты не первый раз требуют ареста Медведчука. Так, 8 июля они требовали его ареста в связи с тем, что телеканал NewsOne планировал провести телемост Киев — Москва.