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13 июля 201919:10

Митрополит Иларион не считает раскол темой встречи Путина и Зеленского

Валерий Шарифулин/ТАСС

Общение лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должно помочь решению накопившихся проблем, считают в РПЦ. Но не церковный раскол станет темой встречи, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Церковные вопросы должны разбираться церковными людьми.

А президенты обсудят Донбасс, русских на Украине и другие проблемы в нынешней ситуации. А их личный контакт позволит устранить ошибки прошлого.

 

 

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