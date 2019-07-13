Тема:
Ситуация на Украине 9 минут назад
13 июля 201919:10
Митрополит Иларион не считает раскол темой встречи Путина и Зеленского
Общение лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должно помочь решению накопившихся проблем, считают в РПЦ. Но не церковный раскол станет темой встречи, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Церковные вопросы должны разбираться церковными людьми.
А президенты обсудят Донбасс, русских на Украине и другие проблемы в нынешней ситуации. А их личный контакт позволит устранить ошибки прошлого.
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