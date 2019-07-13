Здоровье Меркель оставили на ее усмотрение

Более половины граждан Германии убеждены, что состояние здоровья канцлера Ангелы Меркель — это ее личное дело.

Согласно результатам опроса общественного мнения, 59 процентов респондентов высказались том духе, что здоровье Меркель нужно "оставить на ее усмотрение". Вместе с тем 34 опрошенных полагают, что здоровье канцлера ФРГ представляет общественный интерес.

В поддержку Меркель выступили сторонники партии ХДС (в которой состоит канцлер), а также социал-демократов и "Зеленых", другой точки зрения придерживаются, в частности, приверженцы политики партии "Альтернатива для Германии". В опросе приняли участие 4495 человек, пишет "Интерфакс".

За последние несколько недель Меркель трижды бросало в дрожь, в последний раз это случилось во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Сама канцлер утверждает, что с ней все в порядке, и она очень ответственно относится к своему здоровью.