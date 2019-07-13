В благодарность за С-400 Путину отправили пирог

Кондитер из Турции, куда начались поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400, отправил в Кремль для Владимира Путина традиционный турецкий пирог — берек. Ранее, в 2012 году, его берек длиной 2023 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как рассказал Хасан Аджар из турецкого города Бурса, нынешняя акция собрала множество людей, пришедших посмотреть на берек. Все посетители его ресторана, говорит он, "с одобрением оценили и поставку в Турцию С-400, и пирог".

Накануне Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 Анкаре, напоминает РИА Новости. Позже информацию подтвердила и российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Аджара, сотрудники грузовой компании, вызванные для отправки пирога в Москву, были поражены адресом и именем адресата: Москва, Кремлевский дворец, Владимир Путин. По их словам, на их памяти такое происходит впервые. Кондитер надеется, что пирог Путину доставят без промедлений, и желает ему приятного аппетита.