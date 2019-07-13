Совещание на границе с Крымом: Гусев рассказал Зеленскому о страданиях

Полное обустройство украинских контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом должно завершиться до конца 2019 года. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на КПП "Чонгар" в Херсонской области.

Новый глава Херсонской администрации Юрий Гусев отметил, что путешественники жалуются на длинные очереди и страдают от отсутствия инфраструктуры со стороны Украины, передает пресс-служба главы украинского государства. Он также отметил высокий уровень коррупции, срыв сроков строительства объектов и недостаток финансирования.

Первые улучшения на границе будут заметны уже 15 ноября, пообещал Гусев. Окончательные преобразования путешественники заметят в конце года, когда здесь появятся сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг. В случае срыва и этих сроков Зеленский пообещал, что глава Херсонской администрации "сам останется в прошлом".