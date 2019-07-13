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13 июля 201920:10

Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности

Михаил Метцель/ТАСС

Жительница Санкт-Петербурга подала жалобу в ходе личного приема председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину. Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.

Организаторы приглашали людей на бесплатные курсы, а потом уговаривали их играть на бирже, рекомендуя брокерскую компанию. Человек пополнял счет, потом ему сообщали о потере денег.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказывали.

Также Бастрыкин провести доследственную проверку медицинского центра, сотрудники которого убеждали людей взять кредит на дорогостоящее лечение. Лечение потом не проводилось или было вовсе не нужно.

Начальник северного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" попросил оценить действия мужчины, который начал драку с начальником поезда, а также позволял себе хулиганские выходки. На момент правонарушения мужчина был адвокатом. Кроме того, заявитель выступил законодательной инициативной: преступления, связанные с хулиганскими действиями в общественном транспорте, отнести к компетенции Следкома.

Бастрыкин поручил профильным специалистам проанализировать практику выявления таких преступлений, передает ТАСС.

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