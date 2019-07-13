Гройсман объяснил, почему железнодорожное сообщение с Россией придется сохранить

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он пояснил, что Киев имеет международные обязательства перед Евросоюзом, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, через территорию Украины идет транзит товаров в Европейский союз, добавил Гройсман.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, мы просто не можем", — сказал премьер, слова которого приводит ТАСС.

При этом вопрос железнодорожного сообщения с Россией он назвал "чувствительным.

Что же касается вероятности возобновления авиасообщения между Украиной и Россией, Гройсман заявил, что речь об этом пока не идет, назвав Россию "врагом".

О возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией в прошлом году заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В мае нынешнего года он высказал мнение о том, что железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет само собой.