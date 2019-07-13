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Ситуация на Украине 56 минут назад
Обстрел телеканала и охота на журналистов: "свобода слова" на Украине как она есть
На Украине началась новая серия провокаций против журналистов. Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию телеканала "112 Украина", националисты жгли фаеры у здания СБУ, требуя расправы над неугодными СМИ. Телеканал "112" попал в их число за попытку показать документальный фильм Оливера Стоуна о событиях на Майдане. Американский режиссер для Киева — враг со стажем: еще четыре года назад ему пытались запретить въезд на Украину. А по следам спецпроекта "Надо поговорить" на телеканале "Россия 1" ведущих и гостей этого эфира занесли в пресловутые списки "Миротворца".
Момент выстрела сняли камеры наблюдения. Половина четвертого утра. Вспышка, обломки... А ведь телеканал "112" обращался в службу безопасности Украины, в полицию, в прокуратуру, прося защиты от угроз, от нападений, от вмешательства неонацистов в редакционную политику.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" назвала вдохновителями нападения президента Зеленского и генпрокурора Луценко. "Да не будут они ничего расследовать. Потому, что они боятся, что выйдут на самих себя – во всех трагедиях, которые случились в стране, — уверен Юрий Бойко, сопредседатель партии. — Вспомните убийство журналиста Шеремета, убийство журналиста Бузины — где расследования, где вообще виновные? Они боятся, что выйдут на своих же представителей, которые организовывали все эти террористические акты и убийства. Я не верю в справедливость правосудия сегодня".
И вот возле штаб-квартиры СБУ собирается толпа – не в поддержку журналистов. Наоборот, протестующие требуют закрыть неугодные телеканалы. Все внимание приковано к некому Сегею Стерненко, который представляется юристом и требует арестовать украинского политика Медведчука.
Стерненко – ультраправый. Год назад он жестоко убил ножом военного и до сих пор на свободе. Его бывший шеф, экс-глава террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош еще и пригрозил журналистам расправой, заявив: кто дорожит своей жизнью, должен уволиться. "А всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова" призываю заткнуть глотки", — заявил он.
Давление на журналистов на Украине усиливается. Сначала за попытку провести телемост с нашим каналом нападкам подверглась редакция NewsOne. Сотрудники были вынуждены отказаться от общения в эфире. Но телемост "Надо поговорить" все равно состоялся. Политику не трогали. Речь шла о тесной связи народов, о необходимости восстановить отношения. За это наших коллег Марию Ситтель и Андрея Малахова радикалы внесли в базу скандального сайта "Миротворец".
Похоже, в ближайшие дни в список врагов внесут и американского киноклассика Оливера Стоуна. Канал "112" решился показать в эфире его документальный фильм "Нерассказанная история Украины". Стоун оценивает события Майдана и последующих пяти лет не с точки зрения украинской пропаганды, а с позиции отстраненного, трезво мыслящего наблюдателя. Неонацисты в бешенстве. Именно накануне премьеры они и обстреляли из гранатомета здание телеканала.
Запугивают не только журналистов. У посольства Италии в Киеве провели митинг с требованием освободить военнослужащего Виталя Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы за убийство под Славянском в мае 2014 года репортера Андреа Рокелли и его переводчика. Дмитрий Ярош в ответ призвал ловить итальянцев на Украине.
Пока пострадавших нет — ни среди итальянских туристов в Киеве, ни среди журналистов в результате гранатометного обстрела. Но украинские радикалы вряд ли остановятся. Пять лет безнаказанности сняли все ограничения.
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