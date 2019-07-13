"Мы не могли остаться в стороне": в Чечню прибыли дети, спасенные из тюрем Ирака
Они вернулись на родину, которую никогда не видели. В столицу Чеченской республики спецрейсом доставили девятерых детей, которых удалось вывезти из Ирака. Долгие месяцы их удерживали в тюрьмах Багдада вместе с матерями, осужденными за пособничество террористам.
Родные братья Билал и Асадулла Сербиевы не виделись полгода. Одного из них вернули в Россию еще полгода назад. Второго сразу не смогли, поскольку он родился на территории Ирака. Пришлось собирать множество документов, подтверждающих родство мальчиков. Отец, который и вывез семью в зону боевых действий, погиб, мать в иракской тюрьме. Чудом удалось спасти детей, теперь малыши снова вместе. "Мы боялись, что уже никогда их не увидим, я от всей души благодарю главу Чечни, который вернул нам их с войны", — говорит Лариса Хаматова, бабушка Билала и Асадуллы Сербиевых.
Вместе с Билалом Сербиевым спецрейсом в Грозный доставили еще 8 детей. Их матери также находятся в иракских тюрьмах за участие в войне на стороне террористов. Родители бросили детей в буквальном смысле на произвол судьбы. "Дети были в иракской тюрьме вместе с матерями, — рассказывает Хамзат Хирахматов, уполномоченный по делам ребенка в Чеченской республике. — Чтобы их вернуть, последние три месяца по поручению Рамзана Кадырова проводилась огромная работа. Были взяты пробы ДНК, готовились документы, решались организационные вопросы".
Празднично сегодня и в доме Джабаевых. Им тоже помогли вернуть сразу двоих мальчиков. Младший, Хайрулла, все время на руках у бабушки. Харис пока также привыкает к новой жизни. Власти обещают помочь устроить обоих малышей в детский сад. "Они с мамой попали в плен сначала, — рассказывает бабушка Хариса и Хайрулла, Лариса Джабаева. — Потом в тюрьму в Багдаде попали".
Спасательная операция на Ближнем Востоке началась летом 2017 года по поручению президента России. Благодаря кропотливой работе, длительным переговорам и личному участию Рамзана Кадырова удалось вернуть порядка 200 женщин и детей.
"Мы не могли остаться в стороне от судьбы детей, — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. — Они ни в чем не виноваты и имеют право на достойную жизнь. В результате сложной работы удалось вывезти их на родину, которую никогда не видели".
Отдельно за освобождение детей из Ирака глава Чечни поблагодарил своего представителя в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также российских дипломатов и правозащитников.
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