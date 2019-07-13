"Желтые жилеты" грозят масштабными протестами в День взятия Бастилии

Францию сотрясают новые беспорядки: уже 35-ю субботу подряд на улицах Парижа и других городов протестуют "желтые жилеты". На площади Республики активисты устроили потасовку с полицейскими. Одна из групп демонстрантов ворвалась в здание Северного вокзала. Недовольные политикой Макрона требуют от властей организовать так называемый референдум гражданской инициативы и угрожают в День взятия Бастилии устроить масштабную забастовку.

Тридцать пятая манифестация "желтых жилетов" не пошла по заявленному маршруту. Сейчас протестующие находятся на площади Бастилии, полиция пытается заблокировать их передвижение по городу.

Теперь протесты проходят вдалеке от периметра Елисейских полей — правительство запретило. Когда в демонстрациях участвует не больше пяти тысяч человек, а не 200 тысяч, как было зимой, полиция будто чувствует себя увереннее.



Спецназ жандармерии против манифестантов применяет весь свой арсенал. Вооруженные полицейские даже гоняются за "желтыми жилетами" на мопедах. Но и сами манифестанты нередко провоцируют стражей порядка. Часть протестующих врывается в здание Северного вокзала. Прибывшие на место отряды спецназа вытесняют "желтых жилетов" обратно на улицу.

По ходу движения манифестации кафе и магазины в спешке закрываются: все помнят судьбу знаменитого кафе "Фуке" на Елисейских полях. Сожженный в марте ресторан только что открылся после ремонта, но вот мир на улицах Парижа пока так и не наступил. Теперь "желтые жилеты" призывают провести еще одну акцию — и уже завтра, в День взятия Бастилии.