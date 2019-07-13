Победа жизни над смертью: в Литве помнят героев-освободителей Вильнюса
Семьдесят пять лет назад советские войска освободили Вильнюс от фашистов. К этой важнейшей дате в истории Великой Отечественной Минобороны опубликовало уникальные документы. Столица Литвы была оккупирована 1115 дней, за это время фашисты уничтожили более 400 тысяч человек. Спасти литовцев от истребления как нацию удалось благодаря подвигу бойцов Красной армии. И простые люди об этом не забывают.
На Антокольское военное кладбище в Вильнюсе, где похоронено почти три тысячи бойцов и командиров Красной армии, погибших при освобождении города, сегодня весь день приходят люди. На официальном уровне сегодняшний праздник в Литве не отмечают, но тысячи жителей республики ничего не забыли. Они вспоминают павших и чествуют участников тех боев.
Обороне Вильнюса гитлеровцы придавали исключительное значение. Молодой командующий 3-м Белорусским фронтом Иван Черняховский — ему всего-то 37 — решает нанести удар сразу по нескольким направлениям.
Особенность и сложность городских боев была в архитектурной запутанности Вильнюса. На узких улочках старого города нашим бойцам приходилось сражаться за каждый дом, каждый квадратный метр.
Подробности освобождения Вильнюса появились сегодня на страницах рассекреченных документов. Их опубликовало на своем сайте Министерство обороны. Здесь и фотографии панического бегства врага, и свидетельства того, как литовские семьи с радостью встречали советских солдат, и страшные детали фабрики смерти Понары рядом с Вильнюсом. Там было убито 200 тысяч человек. В том числе и руками приспешников фашистов с литовскими фамилиями.
"Например, Владас, Чернаускас, Губерт, Чипонис, Страсис, Лянкаускас", — показывает фамилии в списках и. о. начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны РФ Виктория Каяева.
- То есть, все местные?
- Ну, по сути, да — совершенно верно.
В Литве в отрядах коллаборационистов служили 13 тысяч человек, но большинство литовцев фашисты просто убивали. За три года оккупации они уничтожили 430 тысяч жителей маленькой республики и практически всех ее евреев. Геноцид населения Литвы остановила Красная армия.
Согласие на размещение советских войск, а затем и вхождение в состав СССР до 1941 года отсрочило для Литвы войну, а для части ее населения — геноцид. А после войны республика, опять же благодаря помощи Советского Союза, смогла консолидировать огромную территорию, закрепив за собой Вильнюс и Клайпеду.
"Советские руководители, независимо от каких-то их политических идей, с уважением относились к Литве как к целостному государству, к его народу", — говорит кандидат исторических наук Алексей Исаев.
Литовцы как нация получили шанс на суверенное будущее — а ведь его могло и не быть совсем. По планам Рейха, жители Литвы подлежали полному выселению и уничтожению как расово неполноценные.
Победа в июле 1944-го стала победой жизни над смертью. В тот же день в столице Советского Союза прозвучали 24 залпа из 324 орудий. И сегодня, спустя 75 лет, Москва вновь будет салютовать героям великого освобождения.
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