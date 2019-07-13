Сербский тренер Синиша Михайлович болен лейкемией

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович признал, что болен лейкемией. При этом сербский специалист заявил, что продолжит исполнять свои обязанности, пока позволяет здоровье.

Синиша Михайлович сообщил, что узнал о страшной болезни четыре месяца назад, когда получил результаты анализов. Обследование подтвердило наличие тяжелого заболевания. В ближайшее время Михайлович будет госпитализирован. "Эта болезнь опасна, но ее можно победить. Я буду использовать смелую тактику и уверен, что смогу выиграть", — приводит слова Михайловича ТАСС.

Пока Михайлович будет проходить лечение, готовить команду к сезону будут его помощники. "Болонья" пока не намерена искать нового тренера и будет ждать выздоровления сербского специалиста. В клубе надеются, что Михайлович вернется к работе в сентябре.

Бывший защитник сборных Югославии и Сербии, а также "Ромы", "Сампдории", "Лацио" и "Интера" Синиша Михайлович возглавил "Болонью" в январе, когда клуб находился на десятом месте. Благодаря Михайловичу команда финишировала на 10 месте. Контракт с сером был продлен до 2022 года.